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Başakşehir'deki rezidansta vahşet: Dövülerek öldürüldü

İstanbul'da Başakşehir'de Yavuz Anuk, yaşadığı rezidansın 22'nci katında feci şekilde dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Bir kişinin, rezidansın 22'nci katında koridorda kanlar içinde yattığını görenler hemen polise haber verdi.

Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, herhangi bir kurşun izi bulunmayan cesette morluklar olduğu görüldü.

İlk tespitlere göre, Hakkari doğumlu Yavuz Anuk'un sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptandı.

Rezidans sakinleri silah sesi duymadıklarını söyledi. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen şahsın, iki komşusuyla kavga ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili aynı binada oturduğu belirtilen Recep Yılmaz, Özkan Türker, Yavuz Değirmenci ve Evren Gürsoy isimli 4 kişi gözaltında.

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