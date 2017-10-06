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Başbakan Binali Yıldırım aşure dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, Kocatepe Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

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Kıldığı cuma namazının ardından cami bahçesinde kurulan Türk Kızılayı standına geçerek yelek giyen Yıldırım, hazırlanan aşureyi vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti.

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