Başbakan Binali Yıldırım aşure dağıttı

Kıldığı cuma namazının ardından cami bahçesinde kurulan Türk Kızılayı standına geçerek yelek giyen Yıldırım, hazırlanan aşureyi vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti.