Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarının sırrı: Milli silahlar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yenibosna'da bulunan İhlas Holding binasında Türkiye Gazetesi gündem toplantısına katıldı. Toplantıda gündemi değerlendiren Işık, Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki başarısının sırrını açıkladı. Sözlerine, "İhlas Holding kurucusu merhum Enver Ören’in vefatının beşinci yılında kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. O kendine has yumuşak üslubu ile zor dönemlerde bile bu mücadeleyi vermiş birisiydi" diyerek başlayan Başbakan Yardımcısı Işık, Afrin'e yönelik harekatla ilgili, "Zeytin Dalı Operasyonu, Türkiye’nin milli güvenliği açısından ertelenemez bir operasyon haline gelmişti. Bu operasyondaki başarımızın önemli sırlarından birisi operasyonda kullandığımız silah ve mühimmatın çok büyük oranda yerli olması. Şuanda savunma sanayinde yüzde 65 yerli oranına ulaştık. Pek çok kritik teknolojiyi yerli üretir hale geldik. İnsansız hava araçlarımızın motorunu Türkiye kendisi yapar hale geldi. Bununla beraber akıllı mühimmatı da kendimiz üretir hale geldik. Hürkuş’u silahlandırıyoruz, keşif gözlem uçuşu fırsat vuruşları gibi önemli aşamaları aştık” şeklinde konuştu.

“Terör örgütü bölgede kıpırdayamaz hale geldi”

Yerli ve milli teknolojiyi kullanmanın Türkiye’nin içerisinde yaşanan terör olaylarında çok büyük avantaj sağladığını ifade eden Işık, “Artık terör örgütü bölgede kıpırdayamaz hale geldi. Eskiden hepimizin yüreğini dağlayan 25 kişilik gruplar ile askeri birliklerimize baskın yapılırdı, çok sayıda askerimiz şehit olurdu. Şimdi Allah’a hamdolsun iki, üç kişi ile birlikte gezmekte zorlanıyorlar. Neden? Çünkü yukarıda ne zaman tepelerine bomba yağacağını bilmiyorlar. Artık 3 bin rakımın üzerinde bulunan dağlar bile onlar için güvenli sığınaklar değil. Bu Türkiye’nin kendi teknolojisini kullanarak elde ettiği çok önemli bir başarıdır” diye konuştu.

Gündem toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, gazete çalışanları ile bir süre sohbet etti.