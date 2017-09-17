Başbakan Yardımcısı Şimşek: 74 ülke temsilcisine sesimizi duyurduk

Gaziantep'te bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiği 4. Büyükelçiler Buluşması'na katılarak, 784 ülkeden 176 büyükelçi ve bürokrat ile bir araya gelmişti. Mehmet Şimşek, İtalya'dan Brezilya'ya, İspanya'dan Malezya'ya birçok ülkenin büyükelçi ve temsilcisinin katıldığı buluşmayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek, Gaziantep'te düzenlenen buluşmayla ilgili, "Gaziantep'te TİM Büyükelçiler Buluşması'nda 74 ülke temsilcisine sesimizi duyurduk. Ülkemize ilişkin algı ile gerçeklik farkını azaltıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından büyükelçiler buluşmasından fotoğraf kareleri de paylaştı.