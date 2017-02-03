Başbakan Yıldırım: 2007'de anlamadılar şimdi anlayacaklar

Başbakan Binali Yıldırım, Mersin'in ardından geçtiği Adana'da AK Parti Adana Teşkilatı'na konuşma yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları...

Cumhurbaşkanı seçimlerinde 363 vekilmiiz aslanlar gibi oyunu verecek Cumhurbaşkanını seçecek. Ama ne oldu, bir icat çıkardılar icat ne 367 milletvekili olmadan Meclis toplanmaz Cumhurbaşkanı seçilmez.

Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluşundan bu yana hiç olmamış bir şey yapmaya karar verdiler. Orada yapılacak şey belliydi. Dedik ki arkadaşlar biz vekiliz. Bu kararı biz vermiyorsak Adana'ya soralım, Türkiye'ye soralım dedik. 27 Ekim 2007 yılı Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi için sandık başına gittik. Orada Adana yüzde 61 ile EVET dedi.

O kadar sevinmeyin. Şimdi geldik 2015'e. 10 yıl geçti. Her yıl için 1 puandan hesaplarsak koy 61'in üzerine yüzde 71 yapar. En az yüzde 71 tamam mı?

Hedef yüzde 71 ve üzeri. Size de bu yakışır. Ama bir de 01 Adana olunca birinciliği de başkasına kaptırmak yok.

Diyorlar ki bu Anayasa değişikliğine ne gerek var. Bunu ne yapacaksınız diyorlar. Onlar 2007'de anlamamışlar 2011'de de anlamadılar 2014'te de anlamadılar 2015'te de anlamadılar 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Eğer siz Cumhurbaşkanı'nı doğrudan seçiyorsanız görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz hesabını da ondan soracaksınız. Şimdi Cumhurbaşkanı var yetkileri var sorumluluğu yok.

2007'de Cumhurbaşkanımızın halk tarafından seçilmesinin gereği olan mecburi değişikliktir. Bundan böyle işler gecikti mazeret arkasına sığınmak yok.

Niçin evet, Adana'ya hızlı tren için EVET. Adana Mersin arası hızlı tren için evet. Adana Mersin arasında yeni demiryolu hattı kurmak için evet. Adana'nın geleceği için, refahı için Adanalıların mutluluğu için Türkiye'nin birliği beraberliği kardeşliği için evet.

SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR

Adana'da 4 bin 415 sandık var. 1,5 milyona yakın seçmen var biliyorsunuz. Sandık deyip geçmeyelim. Seçim sandıkta kazanılır seçim sandıkta kaybedilir. Siz sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızın hemşerilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz. Onun için dikkatli olacağız ve sandıklara gözümüz gibi bakacağız.

AK Parti ne söz verdi de yapmadı? Türkiye'yi doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bölünmüş yollarla donattık yolları böldük hayatları birleştirdik yolları böldük gönülleri bölüştürdük yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz.

Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kardeşliğine zarar vermek isteyenlerin bir kez daha Nisan'da derslerini vermeye var mısınız? Büyük projeleri engellemek isteyenlere dur demeye var mısınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü durdurmaya engellemeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Marmaray'ı Avrasya'yı şehir hastanelerini geciktirenlere dur demeye var mısınız? (Halktan gelen Evet cevabının ardından) Allah sizden razı olsun.

ADANA YİYE YİYE REJİM BOZULDU

Anayasa ile rejim değişecek diyorlar. Evet doğru rejim değişikliği var. Herkes Adana kebabı yiye yiye rejim de bozuldu diyet de bozuldu. Hepsi bozuldu doğru.