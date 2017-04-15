Başbakan Yıldırım 51 ilde miting yaptı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylaması için kampanyasını Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla 25 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısıyla yaptı. Miting maratonu ise tanıtım toplantısının hemen ardından 26 Şubat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ilçelerinden Kahramankazan'da başlatıldı.

Yıldırım, Ankara sınırları dışındaki ilk mitingini Amasya'da gerçekleştirdi.

Bazı günler iki, bazı günler üç ilde halka hitap eden Yıldırım, il mitinglerinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlarla bir araya geldi. İllerde valilikleri ve belediyeleri ziyaret eden, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve şehit aileleriyle buluşan Yıldırım, talepleri dinledi.

Eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar ve AK Parti'nin üst düzey yöneticileriyle mitinglere katılan Yıldırım, halk oylaması dolayısıyla gittiği illerde 3-4 saat kalırken, birçok şehirde de konakladı.

Günde 12 saat süren mesai

Mitinglerde ortalama 40 dakika konuşan Başbakan Yıldırım, genel olarak konuşmasının ilk bölümünde vatandaşları selamladı, daha sonra ziyaret ettiği ile yapılan yatırımları hatırlattı.

Yıldırım, konuşmasının ikinci bölümde, anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen sisteme neden "evet" denilmesi gerektiğini ve sistemin detaylarını anlattı. Vatandaşlara hitabının son bölümünü terör mücadelesinin yanı sıra iç ve dış gelişmelere ayıran Yıldırım, konuşmasının ardından beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım, her miting sonrası gittiği illeri parti otobüsündeki harita üzerinden işaretledi.

Günde en az 12 saat mesai yapan Yıldırım'ın sesi, yoğun program dolayısıyla zaman zaman kısıldı. Yıldırım, Başbakanlık doktorlarınca hazırlanan karışımı içerek konuşmasını sürdürdü. Yıldırım, bazen de partisinin kampanya kapsamında hazırlanan şarkılarına eşlik etti, vatandaşlarla şarkı söyledi.

Video konferansla miting

Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlarla buluşmasında, zaman zaman olumsuz hava koşulları da etkili oldu.

Hava muhalefeti nedeniyle Bartın'a iniş yapamayan Yıldırım, 3 Mart'ta Sinop'tan bu kente video konferansla bağlanarak, halka hitap etti.

AK Parti'nin 5 Mart'ta gerçekleşen Muş mitingi için Bingöl'den kente hareket eden Yıldırım'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş Havalimanı'na iniş yapamadı, yakınlardaki bir araziye indi.

Karlı araziye zorlu inişin ardından Başbakan Yıldırım, kar kalınlığının iki metreyi bulduğu arazide yaklaşık 500 metre yürüyerek makam aracına ulaştı. Yıldırım, daha sonra kent merkezinde, partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti.

15 Mart'ta Ardahan mitinginin ardından Artvin'e gelen Yıldırım, buradan Gürcistan'a geçerek, bir günde hem yurt içi hem de yurt dışı programı gerçekleştirdi. Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Antalya'da altıncısı düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun gala yemeğine katıldı. Yıldırım, forum dolayısıyla Antalya'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul etti.

KKTC'de "Vatandaş Buluşması"

Yıldırım, kampanya sürecinde KKTC'yi de ziyaret etti.

Başkent Lefkoşa'ya 10 Mart'ta giden Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine neden "evet" denilmesi gerektiğine ilişkin mesajlarını, partisinin KKTC temsilciliği tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında da paylaştı.

Gurbette "evet" buluşması

Yıldırım, halk oylaması kampanya süreci öncesi 20 Şubat'ta AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Oberhausen Arena'da düzenlenen "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" etkinliğine de katıldı.

Almanya ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen Avrupalı Türklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yıldırım, gurbetteki vatandaşlara halk oylamasına ilişkin mesajlarını verdi. Programda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaları anlatan Yıldırım, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadeleye etkin şekilde devam edeceklerini belirtti.

Edirne'den Kars'a 51 il

Kampanya dönemi boyunca 51 ile giden Yıldırım, ilk mitingini Kahramankazan'da, son mitingini ise İstanbul'da yaptı.

Başbakan Yıldırım, partisince Amasya, Tokat, Bartın, Sinop, Kırşehir, Nevşehir, Bingöl, Muş, Düzce, Bolu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Ardahan, Artvin, Çankırı, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Iğdır, Tunceli, Batman, Burdur, Isparta, Bitlis, Siirt, Uşak, Muğla, Karaman, Niğde, Edirne, Kırklareli, Kars, Ağrı, Van, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Şırnak, Hakkari, Aydın, Kütahya ve Bilecik'te düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir programlarına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldı.

Seçim bölgesi İzmir'de yoğun kampanya dönemi geçiren Yıldırım, İzmir'in ilçelerinde mitingler yaptı.

Mega projelerin temeli atıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni?z Zaferi?'ni?n 102. yılı dolayısıyla şehre giden Yıldırım, Lapseki ilçesinde "Dünyanın En Uzun Aralıklı Köprüsü" unvanına sahip olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temel atma törenine katıldı.

Yıldırım, aynı gün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi, konteyner kenti ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, 17 Mart'ta Gümüşhane mitinginin ardından Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin temelini attı.

Yıldırım, 12 Mart'ta Bursa'da düzenlenen miting öncesinde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesiminin açılışını da gerçekleştirdi. Birçok ilde yapımı tamamlanan yatırımların açılışını yapan Yıldırım, bazı projelerin de temel atma törenlerine katıldı.

Dün Ankara'nın Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde halka hitap eden Yıldırım, kampanya programını bugün İstanbul'da tamamlayacak.

Başbakan Yıldırım, son mitinglerini İstanbul'un Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirecek.

Yazılı ve görsel medya kullanımı

Başbakan Yıldırım, 50 günlük halk oylaması kampanya sürecinde mitingler, toplu açılış törenleri ve sivil toplum kuruluşu buluşmaları dışında, katıldığı birçok televizyon programında da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yıldırım'ın, sosyal medya hesapları da kampanya boyunca etkin şekilde kullanıldı. Yıldırım'ın hesaplarından, katıldığı mitinglerde öne çıkan konuşmalarının yanı sıra AK Parti iktidarında hayata geçirilen ve yapımı devam eden mega projelerin detayları ve görselleri paylaşıldı.