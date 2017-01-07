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Başbakan Yıldırım, Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde inceleme yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, yapımı süren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

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Başbakan Binali Yıldırım, yapımı süren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, Irak'ta Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla inşa edilen Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesinde inceleme yaptı.

Çalışanların, "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılanan Yıldırım, bir araya geldiği işçilerin sıkıntılarını dinledi. Yıldırım, "Güzel bir iş yapıyorsunuz, memleketimizin bayrağını dalgalandıracak bir eser yapıyorsunuz. Elinize sağlık." diye konuştu.

Yıldırım, kendisine yoğun ilgi gösteren işçiler ile "Çok çalışan, az konuşan, gönül tahtına oturan Sayın Başbakanım, hoş geldiniz." yazılı pankart önünde de fotoğraf çektirdi.

Başkent Bağdat'taki 10 bin metrekare alana yapılan kançılarya, ikametgah ve memur konutu inşaatına, 6 Ocak 2016 tarihinde başlandı. 44 milyon dolarlık yerleşkenin 2018'de tamamlanması öngörülüyor.

 

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