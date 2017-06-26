Başbakan Yıldırım: Bizim yolumuz FETÖ'cülerin yolu değil

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevginin, paylaşmanın, kardeşliğin arttığı bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek, her günümüzü bayram yapmak zorundayız. 16 Nisan'da yapılan referandumun kabul edilmesinin ardından milletin bize yüklediği sorumluluk daha da artmıştır. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Bölgedeki ateş çemberine rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Moral bozukluğu bitti. Yarınımız bugünden daha iyi olacak. Darbeler kumpaslar dönemi tarihe gömüldü. Şimdi sıra 2019 seçimlerinde. Durmak yok yola devam. Bizim yolumuz FETÖ'cülerin, bölücülerin yolu değil. Milletin yoludur. Biz milletle yürür, milletle beraber gideriz.