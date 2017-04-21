Başbakan Yıldırım dünya çocuklarıyla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" için Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada Yıldırım, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerden çocukların Türkiye'ye geldiğini, arkadaşlıklar kurduğunu, birbirlerini tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Konuk çocukları, eşi Semiha Yıldırım ile Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizler dünyanın en değerli misafirlerisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şimdiden bütün dünya çocuklarına, mutluluklar, sevinçler ve huzurlar getirsin. Sevgiyle, muhabbetle hepinizin gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, miniklerin çok güzel gösteriler yaptıklarını, değişik yörelerin oyunlarını en güzel şekilde sergilediğini, 23 Nisan'ın, dünyada bir tek Türkiye'de, uluslararası anlamda çocukların bir araya gelerek kutladığı bir gün olduğunu belirtti. Yıldırım, 23 Nisan'ın aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde, dünyanın çeşitli yerlerinden farklı renklerde, kıyafetlerde, güzelliklerde çocukların bir araya gelerek gerçekleştirdiği barış, sevgi ve kardeşlik şöleni olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Keşke biz büyükler de sizin gibi bir araya gelsek aynı kardeşliği, aynı sevgiyi sağlayabilsek. Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olabilsek. Sizin gibi tertemiz dünyamızı bir çiçek bahçesi haline getirebilsek. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ülke, memleket için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

"Birbirinizle mesajlaşın, yazışın, arkadaşlığınızı geliştirin"

Çocuklar için "hayatlarının en güzel hatırasının bugünkü gibi olmasını" dileyen Yıldırım, çocuklara şöyle seslendi:

"Çocuklar bizi, bugünü, Türkiye'yi, Türkiye'deki kardeşlerinizi aman unutmayın, sürekli hatırlayın. Birbirinizle mesajlaşın, yazışın, arkadaşlığınızı geliştirin. Sizin geliştireceğiniz arkadaşlıklar, kuracağınız bu güzel dostluklar, gelecekte size emanet edilecek bu dünyayı daha huzurlu, daha barış içinde yaşanan güzel bir dünya haline getirecek. Türkiye'deki kardeşleriniz sizi hiç ama hiç unutmayacaklar, biz de sizi unutmayacağız. 23 Nisan günü bizim gözümüzde dünyanın bütün çocuklarının sevgi, mutluluk, barış günüdür. Dünyanın bütün çocuklarının bayramını kutluyorum. Dünyadaki bütün çocukların anne ve babalarına, kardeşlerine buradan gönül dolusu selamlar, mutluluklar gönderiyorum."

"Şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz"

Her çocuk kalbinin, ruhunun en büyük arzusunun özgürlük olduğunu söyleyen Yıldırım, dünyanın bütün çocukları için başarılı, huzurlu, aydınlık bir gelecek diledi.

Türkiye'nin, dünyanın bütün çocuklarını, onların sevgisini yüreğinde hissettiğini ifade eden Yıldırım, "Dünyanın neresinde gözü yaşlı bir yavrumuz varsa o gözyaşlarına mendil olmak istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere milyonlarca yavrumuza şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz. Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için mutluluk istiyoruz. Biz istiyoruz ki dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir çocuğa haksızlık yapılmasın, geleceği karartılmasın, çocuklar ağlamasın, anne ve babalar üzülmesin." ifadelerini kullandı.

Programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka da katıldı.

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