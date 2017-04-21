Başbakan Yıldırım vatandaşın ricasını kıramadı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, Bayburtlu Nahide Kaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmesini sağladı.

"Bir hanımefendi ısrarla sizin sesinizi duymak istiyor, Bayburt'tan Nahide Hanım" diyen Yıldırım, telefonu Nahide Kaya'ya verdi. Erdoğan ile telefonda görüşen Nahide Kaya, "Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun ellerinizden öpüyorum. Sesinizi duydum daha iyi oldum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın, "Kaç çocuk var?" demesi üzerine ise Kaya, "3 kızım bir oğlum var" diye cevap verdi.

Yıldırım, daha sonra başka bir vatandaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.