Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceği, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevincini ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." esası üzerine teşekkül eden TBMM'nin, 23 Nisan 1920'de açılmasıyla Türk tarihinde yeni dönemin başladığını anımsatan Başbakan Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde sürdürülen istiklal mücadelesinin, vatanın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaştığını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, TBMM'nin, kurulduğu günden bugüne Türkiye'de çoğulcu demokratik prensiplerin geçerli kılınması için tarihi görev üstlendiğini, Türkiye'nin modern dünyayla bütünleşmesine öncülük ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin, her geçen gün geliştiğine, güçlendiğine işaret eden Yıldırım, TBMM'nin, Türkiye'nin son 15 yılda sağladığı demokratik istikrarın 16 Nisan halk oylamasıyla perçinlenmesinde de öncü bir rol üstlendiğini bildirdi.

"16 Nisan, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacak"

16 Nisan'da halkoyuna sunulan anayasa değişiklik teklifinin, milletin "Evet" oylarıyla kabul edildiğini hatırlatan Yıldırım, milli iradenin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle bihakkın tecelli edeceğine dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da milletçe alınan kararın, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "Sevgili çocuklar, dünya çocuklarıyla beraber kutladığınız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe siz çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceği, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında sizler belirleyici olacaksınız"

Çocukların, imza atacakları başarılarla Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Her hizmetimiz siz çocuklarımız içindir. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum."