Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, bir soru üzerine, "Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz." dedi.