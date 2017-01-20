Başbakan Yıldırım'dan flaş anayasa değişikliği açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülke yönetimine zaman ekonomisi sağlayacağını söyledi. Yıldırım, 'İşler daha kısa sürede halledilecek' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, söz konusu değişikliğin ülke yönetimine zaman ekonomisi sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor."
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