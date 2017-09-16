Başbakan Yıldırım'dan IKBY'deki referanduma ilişkin açıklama: Referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir

Başbakan Yıldırım'dan IKBY'deki referanduma ilişkin açıklama: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın.