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Başbakan Yıldırım'dan IKBY'deki referanduma ilişkin açıklama: Referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir

Başbakan Yıldırım'dan IKBY'deki referanduma ilişkin açıklama: Referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir

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Başbakan Yıldırım'dan IKBY'deki referanduma ilişkin açıklama: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

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