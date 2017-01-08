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Başbakan Yıldırım: Sincar'dan PKK'lıları çıkarmazlarsa Türkiye gereğini yapacak

Başbakan Yıldırım, 'Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda Irak temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, açıklamasında, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik." dedi.

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