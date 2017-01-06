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Başbakan Yıldırım'dan, şehit polisin ailesine taziye ziyareti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, teröristlerin dün akşam saatlerinde Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

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  • İZMİR, (DHA)
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Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Binali Yıldırım ve yanındakiler evden ayrıldı. Kızılay ve Bayraklı Belediyesi'nin şehit evinin önünde kurduğu taziye çadırında toplanan vatandaşlar ise gece boyu çadırlardan ayrılmadı.
 
YARALILARI ZİYARET ETTİ
 
Başbakan Binali Yıldırım daha sonra saldırıda yaralanıp Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görenleri de ziyaret etti, durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.
 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun da ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a eşlik etti. 
 
Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Başbakan Binali Yıldırım, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek saldırıyla ilgili bilgi aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde 40 dakika kalan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek İzmir'den ayrıldı.

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