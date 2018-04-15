Başbakan Yıldırım'dan şehit babasına taziye telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın babasını telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, memleketi Yozgat'ta toprağa verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın babası Mehmet Pampal'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
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