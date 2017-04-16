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Başbakan Yıldırım'ın balkon esprisi vatandaşları güldürdü

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan ortaokulda oyunu kullandı. Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Başbakan Yıldırım, merdivenlerin sonunda bekleyip konuşma yapmasını bekleyen vatandaşlara “Burası balkon değil' diyerek espri yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğini içeren referandumda oyunu İzmir'in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulunda bulunan 1085 numaralı sandıkta kullandı. Yıldırım’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Soylu ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da eşlik etti. Vatandaşların alkış ve sloganları ile karşılanan Başbakan Yıldırım, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla özçekim yaptı. Başbakan Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından kendisini merdivenlerin sonunda bekleyip konuşma yapmasını bekleyen vatandaşlara, “Burası balkon değil” diyerek espri yaptı.

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