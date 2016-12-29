Başbakan'dan asgari ücret müjdesi
Arkadaşlar Başbakan Yıldırım konuşmasında asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek dedi
Başbakan Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul programında konuşuyor. Yıldırım, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin 2017 yılında vergi dilimine dahil olmayacağını söyledi.
2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak.
"ASGARİ ÜCRET VERGİ DİLİMİNE GİRMEYECEK"
Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek. Yani asgari ücret 2017 yılı boyunca 1.404 TL olacak.
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