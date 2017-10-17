Başbakan'dan esnafa kredi müjdesi

Emlak vergileri ile ilgili düzenleme yapacaklarını anlatan Yıldırım, "Bazı belediyeler para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5000 lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Buna el attık, yüzde 50'den fazla artıramayacak"diye konuştu.Kamuda tasarruf yapılacağını anlatan Yıldırım, cep telefonu ve ev telefonundaki vergilerin yüzde 7,5'e düşürüleceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. OHAL'in uzatılacağını dile getiren Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'nin, "Üniversite sınavı kaldırılsın" önerisine de yanıt verdi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konuda müjde veren Yıldırım'ın konuşmasından satır başları: Terör insanlığın baş belasıdır. Ortak tehdittir. Farklı yaklaşımlar terörün daha fazlasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz hafta yoğun bir haftaydı. 81 ilimizin valileri ile bir araya geldik. Kışa girerken özellikle terörle mücadele konusunda durum nedir, bundan sonra neler yapılması gerekir, bunlarla ilgil kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Valilerimize şehirlerde vatandaşları ile ilişkilerinde ne yapmaları gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini de kapsamlı şekilde görüştük.

Merkezi yönetimi beyin olarak görürsek, yerel yönetimler el ve ayaklardır. El ve ayaklar çalışmadan vücudun çalışma imkanı yoktur. Valilerimizin, belediye başkanlarımızın yapması gereken vatandaşımızın sorunlarını en iyi şekilde çözmek için, hükümetimizin belirlediği politikalar çerçevesinde canla başla çalışmaktır. Hata yapmak olur ama hainlik olmaz. Onun için sahada bulunanların planlama yapanlara göre çok daha önemli sorumluluğu var.

"HER ŞEYİ ANKARA'YA HAVALE ETME DEVRİ YAVAŞ YAVAŞ ORTADAN KALKACAK"

Ankara'dan uzaktan sorunu tarif etmek, çözümü üretmek pek de mümkün değil. Çözüm de yerel olmalı. Önümüzdeki günlerde valilerimiz, belediye başkanlarımız bulundukları şehrin, ilçelerin konuları ile çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Her şeyi Ankara'ya havale etme devri yavaş yavaş ortadan kalkacak.

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştirdik. Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Hafta sonu Yalova'da merkez ilçe kongresine katıldık. Yalova teşkilatımız müthiş coşkusu ile bizi karşıladı. Çok heyecanlı bir kongre gerçekleştirdik.