Başkan Erdoğan: Irkçı yaklaşım kabul edilebilir değil, hazımsızlıktır
AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili bir soruya, 'Kendisinin takındığı tavır millidir, gözlerinden öpüyorum. Irkçı yaklaşım kabul edilebilir değil, hazımsızlıktır.' dedi. Başkan Erdoğan, bedelli askerlikteki gün tartışmalarıyla ilgili olarak ise, '21 günün değişmesi söz konusu değil.' dedi.
AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili olarak, "21 günün değişmesi söz konusu değil." dedi.
Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan: Kendisiyle gece konuştum. Takındığı tavır tam millidir. Gözlerinden öpüyorum. Irkçı yaklaşım kabul edilebilir değil, hazımsızlıktır." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.