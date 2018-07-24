Başkan Erdoğan: Irkçı yaklaşım kabul edilebilir değil, hazımsızlıktır AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili bir soruya, 'Kendisinin takındığı tavır millidir, gözlerinden öpüyorum. Irkçı yaklaşım kabul edilebilir değil, hazımsızlıktır.' dedi. Başkan Erdoğan, bedelli askerlikteki gün tartışmalarıyla ilgili olarak ise, '21 günün değişmesi söz konusu değil.' dedi.