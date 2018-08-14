Başkan Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''AK Parti ve AK Parti dönemini anlamanın bugünlerde çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biz en başından beri AK Parti'yi milletimizin partisi olarak gördük ve öyle tanımladık. AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir. Cumartesi günü yapacağımız büyük kongremizde bu konuyu enine boyuna kamuoyumuzla paylaşacağız. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi Türk milletini anlamak gerekir.

"BANKACILIK SİSTEMİMİZ SAĞLAM"

Bugün ülkemiz her bakımdan dünyadaki en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahiptir. Türkiye ismini kapatıp ekonomik verilerimizi, yerli yabancı, dost düşman kime gösterirseniz gösterin bir gariplik olduğunu fark edecektir. Dünyanın toplamda 17'nci, satın alma paritesine göre 13'üncü büyük ekonomisi olmamızın bu derece büyük bir husumete yol açması akla ve mantığa uygun değildir. Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diploması gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz.

ABD'DEN FİNANSAL SALDIRI

Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha sofistike daha dolaylı yollardan yapılırdı şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var; bunlardan biri ekonomik diğeri siyasi tavırdır. Siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Maruz kaldığımız saldırının ekonomimizin gerçek durumuyla bir ilgisi yoktur öyleyse bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Son döviz kuru olayına bir bakalım dolar ülkemizin parası karşısında bir anda 4,8 seviyesinden nasıl oldu da 7'lere fırladı? Savaşa mı girdik? İşgale mi uğradık? Hayır. Tam tersine kendi topraklarımızda da bölgemizde de huzurun teminatı bir ülke durumdayız. Biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Kosova'da beraber olmadık mı? Bu yaptığınız nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu milletin karakteri sağa sola savrulan bir karakter değildir.

"ABD'NİN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT UYGULAYACAĞIZ"

Bugün de milletimizle birlikte doların kurun faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Ben milletime inanıyorum. Onlar yoğun bir şekilde şu anda Türk Lirası'nı hemen alıp doları bankalarda bozdurduğunu görüyorum.

İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz.. Depolaro kilitlemenin anlamı yok ihraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''