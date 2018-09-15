Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarının ardından özel uçak 'CAN' ile TSİ 18.35'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral uğurladı.
Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakü'den ayrıldı.
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