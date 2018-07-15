Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Şehitler Köprüsü'ndeki Anma Programında milletle buluşacak.Öte yandan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar.