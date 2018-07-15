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Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi

İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Şehitler Köprüsü'ndeki Anma Programında milletle buluşacak.Öte yandan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinliklere katılacak olan vatandaşlar, yürüyerek etkinlik alanına gitmeye başladılar.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler katılmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmeye başladı.

Bazı vatandaşların üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giydikleri, bazılarının da ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

 

 

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