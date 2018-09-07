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Başkan Erdoğan ve Ruhani görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 'Suriye' meselesi için yapılacak 'Üçlü Zirve' öncesi baş başa görüşmesi sona erdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 11.50'de İran'a vardı

Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek.

 

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Zirve öncesi Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ikili basına kapalı bir görüşme yaptı.

Ruhani ile görüşme sonrasında, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme için bir araya geldi.
 

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