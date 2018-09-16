Başkan Erdoğan'dan 17 Eylül mesajı
Başkan Erdoğan mesajında, 'Provokasyonlarıyla 27 Mayıs Darbesi'ne zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılayanlar milletimin vizdanında mahkum olmuşlardır.' dedi.
Başkan Erdoğan, 17 Eylül Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 57. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan mesajında, ''Provokasyonlarıyla 27 Mayıs Darbesi'ne zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılayanlar milletimin vizdanında mahkum olmuşlardır.'' dedi.
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