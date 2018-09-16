Başkan Erdoğan'dan 17 Eylül mesajı Başkan Erdoğan mesajında, 'Provokasyonlarıyla 27 Mayıs Darbesi'ne zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılayanlar milletimin vizdanında mahkum olmuşlardır.' dedi.