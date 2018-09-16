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Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan: Eğitim öğretim konusunda tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Milletimizin beklentileri göz önünde bulundurularak reformlarımız devam edecek

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Başkan Erdoğan, yarın başlayacak olan 2018-2018 eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklama yaptı.
 
Başkan Erdoğan ''Sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak reformlarımız aralıksız sürecek.'' dedi
 
 

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