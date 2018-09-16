Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan, yarın başlayacak olan 2018-2018 eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan ''Sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak reformlarımız aralıksız sürecek.'' dedi