Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Erdoğan: Eğitim öğretim konusunda tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Milletimizin beklentileri göz önünde bulundurularak reformlarımız devam edecek
Başkan Erdoğan, yarın başlayacak olan 2018-2018 eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan ''Sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak reformlarımız aralıksız sürecek.'' dedi
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