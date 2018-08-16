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Başkan Erdoğan'ın dolar-euro bozduralım çağrısına polis memurları da destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar-euro bozduralım çağrısına Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları da destek verdi, döviz bürosu önünde uzun kuyruklar oluştu.

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Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Türkiye’ye yönelik yaptırımına tepki gösteren Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ülkelerine destek olmak için döviz bürolarına akın edip yanlarında getirdikleri dolar ve dövizleri TL’ye çevirdi.
 
Döviz bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturan polisler yanlarında getirdikleri bütün dövizleri TL’ye çevirdi. Polis memurları ile birlikte döviz bozdurmaya giden Cizre Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, ”Amerika’nın ülkemize yapmış olduğu bu tanımadığımız ambargoyu protesto etmek amacı ile devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için Cizre Emniyeti olarak bu döviz kampanyasına katılmak istedik. Emniyet müdürlüğündeki personellerimizle birlikte yanımızda olan bütün dövizleri bozdurup TL’ye çevirerek bu ambargoyu protesto edeceğiz“ dedi.
 
Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Erkek ise ambargoyu protesto ettiklerini söyledi. Erkek, "ABD’nin ülkemizin üzerinde oynamış olduğu kirli oyuna rağmen ayakta durduğumuzu göstermek amacı ile devletimizin ve ülkemizin yanında olduğumuzu göstermek için Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak dövizlerimizi TL’ye çevirerek bu kirli oyunu ve ambargoyu protesto ediyoruz“ diye konuştu.
 
Nur Mahallesi Yafes Caddesi Üzerinde bulunan döviz bürosuna akın eden polis memurları ve mahalle bekçileri yanlarında getirdikleri dövizleri TL’ye çevirdikten sonra görev yerlerine döndü.

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