Başkan Erdoğan’ın İdlib çağrısına AB'den destek mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı "Dünya Esad'i durdurmalı" başlıklı makalesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Suriye'deki insani felakete dikkat çektiği, uluslararası camiayı uyardığı ve Rusya ile İran'ın desteğini alan rejim kuvvetlerinin İdlib'e yönelik saldırısına dair katliam endişelerini dile getirdiği satırları birçok medya organı tarafından alıntılandı.

DÜNYA BASINI DUYURDU

ABD'den Bloomberg'in internet sitesindeki haberde Erdoğan'ın "İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye yanı başındaki katliamı durdurabilmek için tüm gücüyle elinden geleni yapmıştır. Dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir" çağrısına yer verildi. İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, "Erdoğan, İdlib'e saldırının insani ve güvenlik riskleri oluşturacağını söyledi" başlıklı haberinde, "İdlib'e yönelik saldırının ağır faturasını sadece Suriyelilerin değil tüm dünyanın ödeyeceği" uyarısına yer verdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Erdoğan'ın Wall Street Journal'a yazdığı makaleyi "Erdoğan, İdlib için insani felaket uyarısı yaptı" başlığıyla yayımlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler tarafından da dile getirilen kriz ihtimaline karşı dünyayı harekete geçmeye çağırdığını aktardı.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN DESTEK

Avrupa Birliği üyesi 8 ülkeden (İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, Belçika ve Polonya) yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesindekine benzer hassasiyetler dile getirilerek "İdlib meselesinin çözüme kavuşturulmasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimlerini destekliyoruz" mesajı verildi.