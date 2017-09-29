Başkan Eroğlu: Yol medeniyettir

Yeni Mahalle Mustafa Satan Caddesi Devlet Hastanesi arkasındaki yolda yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmalar sona eriyor. Caddenin şehirlerarası otobüs terminali ile Behzat Bulvarına bağlantısını sağlayacak yeni yolların açılması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerince yol asfaltlanarak trafiğe açılacak.

Duble yol haline getirilen caddede; 5 Bin metrekarelik kaldırım ve bordür çalışmalarının tamamlandığı cadde de 2.500 ton asfalt malzemesi serim işlemi devam ediyor.

Bölgede devam eden çalışmaları incelemede bulunan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; “Yol Medeniyettir, bu anlamda bizlerde Tokat Belediyesi olarak yeni yollar açmaya, yollarımızı genişletmeye ve yollarımızın kalitesini artırmaya devam ediyoruz.

Devlet Hastanesi arkasında tek gidiş ve gelişli ve trafiğin oldukça yoğun olduğu caddemizi bir yıl önce başlattığımız çalışmalar neticesinde yolumuz duble yol haline geldi. Bu alanda öncelikli olarak yolumuzu Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ve Behzat Bulvarına bağlayan ara yollarımızı açtık. Bu çalışmalarımızı yaparken, Doğalgaz, Tedaş gibi kurumlar ile Belediye olarak yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu gibi yeraltı hat çalışmalarını da tamamlayarak, asfalt serme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Ekiplerimiz dün gece itibariyle tek şeridin kısmının asfaltını tamamladılar, hafta sonu ise diğer kısmın asfaltını da tamamlayarak, trafiğin yoğunluğunu alan bu caddemizi tamamıyla trafiğe açacağız. Bu yolun açılması ise trafik büyük oranda rahatlayacaktır. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.