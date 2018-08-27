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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı  Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan ve May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çektiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

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