Başkan Yardımcısı Oktay: Ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik Başkan Yardımcısı Oktay, yaşamını yitiren ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, 'Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik.' ifadelerini kullandı.