Başkan Yardımcısı Oktay: Ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik
Başkan Yardımcısı Oktay, yaşamını yitiren ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, 'Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik.' ifadelerini kullandı.
Başkan Yardımcısı Oktay;
<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="tr" dir="ltr">Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.</p>— Fuat Oktay (@fuatoktay06) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/fuatoktay06/status/1031236404536324096?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2018</a></blockquote>
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın;
<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="tr" dir="ltr">Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun.</p>— Ibrahim Kalin (@ikalin1) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/ikalin1/status/1031229785534603265?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2018</a></blockquote>
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun;
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">Prof.Dr. Güngör Uras’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağolsun. <br>Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi. <br>Mekanı cennet olsun...</p>— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1031221093296680960?ref_src=twsrc%5Etfw">19 Ağustos 2018</a></blockquote>
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