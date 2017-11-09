Başkentte devasa DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.
- AA
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.
Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.