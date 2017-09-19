Başkentte FETÖ soruşturması: 4 tutuklama
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklandı.
- AA
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında daha önce yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar A.Ş, B.T, F.Ç. ve A.M.N. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Tutuklananlardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asyada hesaplarının bulunduğu ve FETÖ'nün üst yönetimiyle irtibatlı oldukları iddia edildi.
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