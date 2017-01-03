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Başkent’te iş yeri yangını

Ankara’da bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıkan yangında çok sayıda apartman sakini dumandan etkilendi.

  • İHA
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Olay, saat 04.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cevizlidere Mahallesi 1245. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki termal sağlık merkezinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine iş yerinden yükselen dumanlar, binadaki diğer daireleri de sardı. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri, kendi imkanları ile binayı terk etti.
 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da itfaiye vinciyle binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, itfaiye erlerinin kurtardığı apartman sakinlerini ambulanslara alarak ilk yardımda bulundu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Olayda şans eseri can kaybı olmazken 40’tan fazla apartman sakini dumandan etkilendi. Evleri duman içinde kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sokak üzerinde izledi. Polis ekipleri, itfaiye ve ambulans araçlarının olay yerine giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için çevre güvenliği aldı.
 
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

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