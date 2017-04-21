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Başkentte korkutan yangın

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, Haliç Sokağı'nda Yusuf S. ve ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın karşısındaki Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün güvenlik görevlileri, hızla büyüyen alevler ve yoğun dumanın pencerelerden yükselip üst katları etkilediğini görerek itfaiyeye durumu bildirdi.

Çevredeki binaların sakinlerini uyaran güvenlik görevlileri, söz konusu apartmanda yaşayanları da uyandırarak binanın tahliye edilmesini sağladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartman boşluğunu saran yoğun duman altında kapıyı balyozla kırarak içeri girdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası söz konusu dairede büyük çapta hasar oluştuğu belirlendi.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın esnasında bir restoranda aşçı olarak çalışan Yusuf S'nin iş yerinde olduğu, eşinin ise kızının doğum yaptığı haberini alması üzerine hastaneye gittiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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