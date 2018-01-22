Başkent'te terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiden 9’u gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında HDP’li isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital dokümana el konuldu.
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