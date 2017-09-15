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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da yaşanan trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

  • AA
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Ankara'da yaşanan trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı Fruko kavşağında 4 araç ve bir yayanın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yayaya çarptıktan sonra kontrolünü kaybeden minibüs, bulvardaki 3 araca daha çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen geri dönüşüm işçisi S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

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