Başsavcı Yazıcı: FETÖ soruşturmalarını somut delillerle yürütüyoruz

Başsavcı İlker Yazıcı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan 16 Nisan 2017'ye kadar geçen süre zarfında FETÖ'yle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında değerlendirme yaptı. İlk başta soruşturmalara 9 Cumhuriyet Savcısı ile başladıklarını belirten Yazıcı, bugün ise 5 Cumhuriyet Savcısı ile devam ettiklerini söyledi.

"803 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI"

15 Temmuz 2016- 16 Nisan 2017 tarihleri arasında il genelinde 2 bin 452 kişi hakkında FETÖ'den soruşturma açıldığını ifade eden Başsavcı İlker Yazıcı, şöyle devam etti:

"Soruşturmalarımız sırasında 2 bin 452 kişiden 664'ü tutuklu, 1038 kişi adli kontrol ile mahkemeden serbest kaldı, 750 kişi ise Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden tüm dosyalarda ise bugüne kadar 1895 kişi hakkında işlem yaptık. Bunlardan 803 kişi hakkında Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve darbe kalkışması suçlarından iddianame düzenlenerek dava açıldı. Halen bu yargılamalar devam ediyor. 1092 kişi hakkında ise soruşturmalar yaklaşık 400 dosya üzerinden devam ediyor. FETÖ/PDY terör örgütü suçundan halen Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 474, Elbistan E Tipi kapalı Cezaevi'nde ise 190 kişi tutuklu olarak bulunmaktadır."

"MADDİ DELİLLERLE İŞLEM YAPTIK"

Soruşturmaların da çok titiz yürütüldüğünü ifade eden Yazıcı, Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle kendilerine 30 gün gözaltı süresi verilmesine rağmen kanunda yer alan 4 günlük gözaltı süresini geçmemeye de dikkat ettiklerini kaydetti. Yazıcı, "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı olarak tüm aşamalarda Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda özellikle soyut ihbarlara değil, somut delillere, elde edilen maddi deliller üzerinden yaptığımız tespitlerle yürümeyi hedef aldık ve bu delillerle soruşturmaları yürüttük, bu deliller kapsamında işlem yaptık ve bu deliller çerçevesinde dosyaları, şüphelilerin durumlarını değerlendirdik. Bugüne kadar yapmış olduğumuz soruşturmalar neticesinde de kamuoyundan aldığımız tepkilerde isabet oranımızın yüzde 99 olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Başsavcı İlker Yazıcı son olarak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın şahsında soruşturmalar kapsamında kendilerine yardımcı olan tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.