Başsavcılık: Ekonomik saldırılar darbe girişiminin arkasındaki “güçler” tarafından gerçekleştiriliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişilerle ilgili düğmeye bastı. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, “yönlendirici haber” yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ekonomik saldırıların, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki “güçler” tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yapılırken, bu gücün dolaylı yoldan Amerika Birleşik Devletleri olduğu mesajı verildi.

HABER VE YAYINLAR MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın yazılı açıklaması şu şekilde: “Türkiye Cumhuriyet Devletine yönelik, 15 Temmuz darbe girişimin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türkiye Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır.”

ANKARA DA HAREKETE GEÇTİ

Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca da, “ekonomik güvenliği tehdit eden kişi ve sosyal medya hesapları” ile ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları” ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Yeni Şafak)