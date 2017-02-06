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Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker tutuklandı

Batman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 askerden 3'ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Batman, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da 31 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 askerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 askerden 3'ü tutuklandı, bir asker adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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