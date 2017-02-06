Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker tutuklandı

Uzun süreli uzayda kalmanın tuhaf etkileri

Eski NASA astronotu Scott Kelly, bilim adına, geçenlerde kendisini bir roketin tepesine tıktı, saatte 28.200 km hıza çıktı ve Dünya’nın etrafından yaklaşık 340 gün boyunca gezdi; yani neredeyse bütün bir yıl.