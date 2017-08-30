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Batman'da araç takla attı

Batman-Hasankeyf karayolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç takla attı. Olayda, bir kadın hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi.
 
asankeyf’ten Batman’a doğru giden 56 KA 562 plakalı otomobil, sürücüsü İbrahim Direkçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp yoldan çıktı. Otomobil sürücüsü İbrahim Direkçi ve araçta bulunan Halil Direkçi ile Kumru Direkçi ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 60 yaşındaki Kumru Direkçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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