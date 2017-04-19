Batman'da iş yerinde yangın

Çamaşır sepetinde ürettikleri duyanları şaşırtıyor!

Bartın’da 2015 yılında emekli olan Sezgin Savaşkan, plastik çamaşır sepetlerini kuluçka makinesine dönüştürdü. Evinde kurduğu bu sistem ile yumurtalardan civciv çıkarıp yetiştiriyor.