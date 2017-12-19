Batman’da silahlı kavga 1: yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatarak, incelemelerde bulunan polis, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan buldu. Bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.