Batman’da silahlı kavga 1: yaralı
Batman’da iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.
- İHA
Olay, Bahçelievler Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatarak, incelemelerde bulunan polis, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan buldu. Bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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