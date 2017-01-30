Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Batman'da sinemada yangın çıktı

Batman’da bir sinema salonunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın korkuya neden oldu. Tüm binayı saran yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük hasar oluştu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, Batman Belediyesine ait Yılmaz Güney Sineması’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden sinema salonundaki vatandaşlar, kendilerini dışarıya atarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızla büyüyen ve tüm binayı saran yangını, yoğun bir çaba sonucu söndürdü. 
 
Can kaybının olmadığı yangın yüzünden binada büyük hasar oluştu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA