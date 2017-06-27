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Batman'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Kentte bir binada düdüklü tencere ve yağ tenekesiyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik istihbari çalışmalar kapsamında merkez Kuyubaşı TOKİ konutlarında belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen roketatar, 13 roketatar başlığı, 12 roketatar sevk fişeği, 2 bin 100 adet 7,62 mm dolu fişek, 440 biksi mühimmatı, iki düdüklü tencere ile 20 kilogramlık yağ tenekesinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

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