Batman’da terör propagandası yapan 14 kişi gözaltına alındı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütü sempatizanı ve işbirlikçi faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; bölücü terör örgütü ile iltisaklı olan, sosyal paylaşım sitesinde PKK/BTÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 15 şahsa yönelik Kozluk merkez olmak üzere Batman ilinde 15 ayrı adreste, icra edilen operasyon sonucu 2’si muhtar, 1’i belediye meclis üyesi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 firari şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Yapılan adli aramalarda, 2 adet av tüfeği, 10 av tüfeği fişeği, 4 adet bilgisayar, 23 adet cep telefonu, 17 adet sim kart ve 138 adet CD, 10 adet hafıza kartı, 9 adet videokaseti, 1 adet örgüt simgesi bulunan duvar saati ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir”denildi.