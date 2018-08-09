Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre uzaklıktaki arkeolojik park alanına nakledilen 1500 ton ağırlığındaki 1200 yıllık Artuklu Hamamı, 2 gün süren çalışmanın ardından başarıyla yerine indirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle 6 Ağustos'ta baraj gölü sahasından çıkarılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi 1200'lü yıllara dayanan hamamın yeni yerine yerleştirilmesi için 2 gün süren çalışmalar tamamlandı.

Dün başlayan ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı ara verilen ve bugün saat 05.00'ten itibaren yeniden başlayan çalışmalar kapsamında, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracından krikolar üzerine indirilen tarihi hamamın yerine indirilmesi işlemi sonuçlandı.

Arkeoparka 37 milyon lira kaynakla taşınan tarihi Artuklu Hamamı, 120 santimetrelik 172 fore kazık üzerine C45 beton kullanılarak yapılan 60 santimetrelik radye temel üzerine indirildi.

Eserlerin taşınmasının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

540 yaşında olması nedeniyle dünya ölçeğinde "bütüncül taşınan en eski tarihi yapı" sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.

Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç camileri de baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınac