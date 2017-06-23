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Bolu Dağı'nda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için erken yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı.

  • DHA
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Arife günü yoğun trafiğe yakalanmak istemeyen tatilciler, haftanın son günü izin alarak yola çıktı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, TEM yolunun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı. Tünelden önceki rampada ağır tonajlı araçların yavaşlaması ve tünelde hız sınırının 70 kilometre olması nedeniyle bu bölgede oluşan yoğunluk tünel çıkışına kadar devam etti. Tünel girişi ve öncesindeki rampa ile viyadüklerde görülen yoğunluğun dışında sürücüler TEM'in Düzce ve Bolu kesiminde sorunsuz Ankara yönüne yollarına devam etti.
 
Güzegahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
 

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