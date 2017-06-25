Van’da şehre eylem yapmak için gelen teröristler ölü ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

25.06.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda ilimiz İpekyolu ilçesi Selim bey mahallesi 579 sokak no :12 sayılı adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

25.06.2017 tarihinde saat 09.30 sıralarında PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; dilgeş (K) Birol Özkesici isimli teröristin ilimiz İpekyolu ilçesi Hatuniye mahallesinde bir ikamette olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yapılan operasyonda söz konusu terörist ÖLÜ olarak ele geçirilmiştir.